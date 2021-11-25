Воспаление миокарда и цитокиновый шторм – последствия ковида для сердца

https://racurs.ua/n163550-vospalenie-miokarda-i-citokinovyy-shtorm-posledstviya-kovida-dlya-serdca.html

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Влияние коронавирусной болезни COVID-19 на сердце проанализировали в Министерстве здравоохранения Украины.

Сердечно-сосудистая система находится под прицелом COVID-19. Пациенты, имевшие до инфицирования COVID-19 проблемы с сердечно-сосудистой системой, более уязвимы к тяжелому течению коронавирусной болезни или смерти, — отметили в Минздраве.

Профильное ведомство добавляет, что проблемы с сердечно-сосудистой системой возникают у порядка 20% госпитализированных больных с ковидом.

Заболевание приводит к повреждению миокарда и нарушению функции сердца. Речь идет о влиянии на сердечную мышцу, что приводит к воспалению миокарда, а в тяжелых случаях — образует даже рубцы, — отметили в министерстве.

Воспаление миокарда может вызвать так называемый «цитокиновый шторм», являющийся потенциально летальной реакцией иммунной системы.

Пока еще продолжаются исследования относительно того, как именно коронавирусная инфекция вызывает развитие миокардита. Например, если у больного есть воспаление легких, то правый желудочек сердца (одна из четырех камер сердца) должен работать более интенсивно, чтобы доставить кровь в легкие. Как следствие, ковид может вызвать правостороннюю сердечную недостаточность.

Также болезнь провоцирует воспаление в оболочке кровеносных сосудов, транспортирующих кровь по всему телу. В результате образуются тромбы, растет риск ишемии или инсульта, уменьшения уровня кислорода в крови.

Единственной возможностью избежать тяжелого течения коронавирусной болезни и смерти является вакцинация, — напомнили в Минздраве.

Напомним, тромбоз — это состояние, при котором у человека образуются сгустки крови в сосудах, то есть тромбы. В зависимости от места их образования тромбоз может быть — венозный или артериальный. Чаще всего тромбы образуются в глубокой вене и могут передвигаться по кровеносным сосудам и попадать в легкие. К признакам и симптомам тромбоза относятся: