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Госпитализация. Фото: Минздрав
Условия для госпитализации с коронавирусом назвали в Минздраве (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n163545-usloviya-dlya-gospitalizacii-s-koronavirusom-nazvali-v-minzdrave-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине распространяется, а количество госпитализированных постоянно растет. Однако попадают в больницы только больные с тяжелым или средним течением.
В Минздраве объяснили, кто может попасть в больницу и при каких симптомах.
Согласно протоколу лечения взрослых пациентов с COVID-19, могут определяться следующие степени тяжести болезни:
- легкая степень;
- средняя степень;
- тяжелое течение.
В настоящее время в больницы госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных. Среди симптомов, которые являются причиной госпитализации, в частности:
- боль в сердце;
- тяжесть дыхания;
- нарушение сознания.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Бюро Всемирной организации по здравоохранению (ВОЗ) в Украине считают, что пока рано утверждать, понадобится ли делать прививки от коронавируса ежегодно.
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