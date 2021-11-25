Госпитализация. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n163545-usloviya-dlya-gospitalizacii-s-koronavirusom-nazvali-v-minzdrave-infografika.html

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Коронавирус в Украине распространяется, а количество госпитализированных постоянно растет. Однако попадают в больницы только больные с тяжелым или средним течением.

В Минздраве объяснили, кто может попасть в больницу и при каких симптомах.

Согласно протоколу лечения взрослых пациентов с COVID-19, могут определяться следующие степени тяжести болезни:

легкая степень;

средняя степень;

тяжелое течение.

В настоящее время в больницы госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных. Среди симптомов, которые являются причиной госпитализации, в частности:

боль в сердце;

тяжесть дыхания;

нарушение сознания.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Бюро Всемирной организации по здравоохранению (ВОЗ) в Украине считают, что пока рано утверждать, понадобится ли делать прививки от коронавируса ежегодно.