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Ракурс
Госпитализация. Фото: Минздрав

Условия для госпитализации с коронавирусом назвали в Минздраве (ИНФОГРАФИКА)

25 ноя 2021, 12:43
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Коронавирус в Украине распространяется, а количество госпитализированных постоянно растет. Однако попадают в больницы только больные с тяжелым или средним течением.

В Минздраве объяснили, кто может попасть в больницу и при каких симптомах.

Госпитализация. Фото: МинздравСогласно протоколу лечения взрослых пациентов с COVID-19, могут определяться следующие степени тяжести болезни:


  • легкая степень;
  • средняя степень;
  • тяжелое течение.

В настоящее время в больницы госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных. Среди симптомов, которые являются причиной госпитализации, в частности:

  • боль в сердце;
  • тяжесть дыхания;
  • нарушение сознания.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Бюро Всемирной организации по здравоохранению (ВОЗ) в Украине считают, что пока рано утверждать, понадобится ли делать прививки от коронавируса ежегодно.

Источник: Ракурс


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