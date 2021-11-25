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Госпіталізація. Інфографіка: МОЗ
Умови для госпіталізації з коронавірусом назвали в МОЗ (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n163545-umovy-dlya-gospitalizaciyi-z-koronavirusom-nazvaly-v-moz-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні шириться, а кількість ушпиталених постійно зростає. Однак потрапляють у лікарні лише хворі з важким або середнім перебігом.
У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) пояснили, хто може потрапити до лікарні й за яких симптомів.
Згідно з протоколом лікування дорослих пацієнтів із COVID-19, можуть визначатися такі ступені тяжкості хвороби:
- легкий ступінь;
- середній ступінь;
- тяжкий перебіг.
Наразі до лікарень ушпиталюють пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих. Серед симптомів, які є причиною для госпіталізації, зокрема, є:
- біль у серці;
- важкість дихання;
- порушення свідомості.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Бюро Всесвітньої організації з охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні вважають, що поки зарано стверджувати, чи знадобиться робити щеплення проти коронавірусу щороку.
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