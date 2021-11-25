Госпіталізація. Інфографіка: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n163545-umovy-dlya-gospitalizaciyi-z-koronavirusom-nazvaly-v-moz-infografika.html

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Коронавірус в Україні шириться, а кількість ушпиталених постійно зростає. Однак потрапляють у лікарні лише хворі з важким або середнім перебігом.

У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) пояснили, хто може потрапити до лікарні й за яких симптомів.

Згідно з протоколом лікування дорослих пацієнтів із COVID-19, можуть визначатися такі ступені тяжкості хвороби:

легкий ступінь;

середній ступінь;

тяжкий перебіг.

Наразі до лікарень ушпиталюють пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих. Серед симптомів, які є причиною для госпіталізації, зокрема, є:

біль у серці;

важкість дихання;

порушення свідомості.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Бюро Всесвітньої організації з охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні вважають, що поки зарано стверджувати, чи знадобиться робити щеплення проти коронавірусу щороку.