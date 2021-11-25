Чи потрібно щеплюватися від ковіду щороку, розповіли у ВООЗ

Чи потрібно щепитися від ковіду кожен рік, розповіли у ВООЗ. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163539-chy-potribno-schepytysya-vid-kovidu-kojen-rik-rozpovily-u-vooz.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу в Україні триває. У Бюро Всесвітньої організації з охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні вважають, що поки зарано стверджувати, чи знадобиться робити щеплення проти коронавірусу щороку.

Наразі сплеск захворюваності коронавірусом, викликаний штамом Delta, поступово йде на спад. Про це заявив голова Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт в інтерв’ю для «РБК-Україна».

Ми маємо справу з новою хворобою й новими вакцинами. На сьогодні ми дізналися, що для деяких препаратів, зокрема Sinovac і Sinopharm, нам необхідно додати третю дозу в первинний курс вакцинації, особливо для тих, у кого нижчий імунітет або в кого високий ризик захворювання на COVID. Для них нам потрібна третя доза, — заявив він.

Ярно Хабіхт вважає, що медичним працівникам, та тим, хто має більш високий ризик зараження COVID-19, необхідно зробити додаткове щеплення.

Зараз поки ще рано говорити, чи доведеться нам робити це щороку. Ми сподіваємося, що ні, але ми не можемо виключати й цю можливість, — додав лікар.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися — уперше був виявлений найнебезпечніший варіант штаму «Дельта» — так званий «Дельта Плюс» (AY.4.2).

Джерело: РБК-Україна