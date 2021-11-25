Зеленський розкрив назву нової державної авіакомпанії

https://racurs.ua/ua/n163540-zelenskyy-rozkryv-nazvu-novoyi-derjavnoyi-aviakompaniyi.html

Ракурс

Появу нової державної авіакомпанії анонсував 25 листопада президент Володимир Зеленський. Вона матиме назву — Українські національні авіалінії (ЮНА).

Було декілька робочих назв. На сьогодні це — Ukrainian National Airlines. Дуже символічно, Українські національні авіалінії — ЮНА. Як наша держава з великою історією, але завжди енергійна, і юна, і об'єднана, — зазначив глава держави під час виступу на форумі «Велике Будівництво: Авіація. Туризм».

За словами Зеленського, у квітні 2020 року він оголосив про намір створити сучасну державну авіакомпанію, яка матиме український авіапарк.

Нагадаємо, в межах форуму «Велике будівництво: Авіація. Туризм» в аеропорту «Бориспіль» сьогодні виступав Зеленський, а також прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Також в рамках заходу очікується підписання меморандуму між Мінінфраструктури України та компанією Airbus.