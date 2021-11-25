МВФ опублікував умови меморандуму за програмою stand-by з Україною. Фото: eadaily.com

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Міжнародний валютний фонд опублікував новий меморандум за програмою stand-by з Україною та супровідні документи до нього.

У рамках оновленої програми Київ взяв на себе низку зобов’язань, які повинен виконати. У документі вказані 12 пунктів, 8 з яких потрібно зробити до наступного перегляду програми, запланованого на початок березня 2022 року. Про це повідомляється на сайті Міжнародного валютного фонду.

Насамперед до кінця поточного місяця потрібно затвердити проект державного бюджету на 2022 рік із загальним дефіцитом у розмірі 3,5% ВВП, як це було погоджено з Фондом.

Також необхідно скасувати послаблення критеріїв відбору представників держави в наглядових радах державних банків. Серед зобов’язань — затвердження планів наступності із зазначенням термінів для наглядових рад кожного з держбанків в рамках стратегій фінустанов на 2021−2024 роки. До кінця року необхідно завершити та опублікувати аудит видатків з ковідного фонду.

Крім того, Національний банк України до кінця грудня має прийняти план дій із зазначенням термінів, за погодженням з МВФ, для підвищення професійного рівня банківського нагляду.

Офіс генпрокуратура, має опублікувати звіт за шість місяців про результати кримінальних розглядів щодо колишніх власників, менеджерів та інших пов’язаних сторін у кожному банку, виведеному з ринку з початку 2014 року.

З документа випливає, що вже в січні Кабмін затвердить дорожню карту, в якій викладе кроки, необхідні для виведення ПриватБанку та Ощадбанку на ринок для часткової або повної приватизації. У лютому влада повинна представити план дій щодо повернення активів збанкрутілих банків.

У МВФ наголошують на ухваленні до березня законів щодо Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Зміни до законів повинні покращити процедури відбору посадовців САП.

До березня Україні потрібно надати всім постачальникам газу базу даних споживачів з усією інформацією, необхідною для виставлення рахунків домогосподарствам.

Меморандум передбачає, що у квітні треба завершити разову перевірку діючих членів Вищої ради правосуддя Радою з етики відповідно до положень нового законодавства.

До кінця травня необхідно призначити наглядову раду «Енергоатому» з більшістю незалежних членів, обраних відповідно до прозорої процедури.

У МВФ наголошують і на вакцинації від коронавірусу — до кінця року необхідно щепити 18 млн українців. Станом на 24 листопада повний курс вакцинації від COVID-19 вже мають понад 10 млн українців, першу дозу отримали понад 13 млн громадян.

Питання Антимонопольного комітету не увійшло списку пунктів, але раніше у МВФ приділяли багато уваги. Україна обіцяє прийняти закон, який забезпечить фінансову та операційну незалежність АМКУ.

Нагадаємо, у листопаді Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд програми stand-by та погодила виділення Україні траншу в розмірі 700 млн дол. США.