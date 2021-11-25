МВФ опубликовал условия меморандума по программе stand-by с Украиной. Фото: eadaily.com

https://racurs.ua/n163538-memorandum-s-mvf-chto-ukraina-doljna-sdelat-dlya-polucheniya-zaymov.html

Ракурс

Международный валютный фонд опубликовал новый меморандум по программе stand-by с Украиной и сопроводительные документы к нему.

В рамках обновленной программы Киев взял на себя ряд обязательств, которые должен выполнить. В документе указаны 12 пунктов, 8 из которых нужно сделать до следующего просмотра программы, запланированного на начало марта 2022 года. Об этом сообщается на сайте Международного валютного фонда.

Прежде всего до конца текущего месяца нужно утвердить проект государственного бюджета на 2022 год с общим дефицитом в размере 3,5% ВВП, как это было согласовано с Фондом.

Также необходимо отменить ослабление критериев отбора представителей государства в наблюдательных советах государственных банков. Среди обязательств — утверждение планов преемственности с указанием сроков для наблюдательных советов каждого из госбанков в рамках стратегий финучреждений на 2021−2024 годы. До конца года необходимо завершить и опубликовать аудит расходов из ковидного фонда.

Кроме того, Национальный банк Украины до конца декабря должен принять план действий с указанием сроков, по согласованию с МВФ, для повышения профессионального уровня банковского надзора.

Офис генпрокуратура, должен опубликовать отчет за шесть месяцев о результатах уголовных разбирательств в отношении бывших собственников, менеджеров и других связанных сторон в каждом банке, выведенном с рынка с начала 2014 года.

Из документа следует, что уже в январе Кабмин утвердит дорожную карту, в которой изложит шаги, необходимые для вывода ПриватБанка и Сбербанка на рынок для частичной или полной приватизации. В феврале власти должны представили план действий по возврату активов обанкротившихся банков.

В МВФ подчеркивают о важности принятия до марта законов относительно Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Изменения в законы должны улучшить процедуры отбора должностных лиц САП.

До марта Украине нужно предоставить всем поставщикам газа базу данных потребителей со всей информацией, необходимой для выставления счетов домохозяйствам.

Меморандум предусматривает, что в апреле надо завершить разовую проверку действующих членов Высшего совета правосудия Советом по этике в соответствии с положениями нового законодательства.

До конца мая необходимо назначить наблюдательный совет «Энергоатома» с большинством независимых членов, избранных в соответствии с прозрачной процедурой.

В МВФ отмечают и необходимость вакцинации от коронавируса — до конца года необходимо вакцинировать 18 млн украинцев. По состоянию на 24 ноября полный курс вакцинации от COVID-19 уже имеют более 10 млн украинцев, первую дозу получили более 13 млн граждан.

Вопрос Антимонопольного комитета не вошел в список пунктов, но ранее в МВФ ему уделяли много внимания. Украина обещает принять закон, который обеспечит финансовую и операционную независимость АМКУ.

Напомним, в ноябре Совет директоров Международного валютного фонда завершил первый пересмотр программы stand-by и согласовал выделение Украине транша в размере 700 млн долл. США.