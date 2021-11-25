Американский эсминец. Фото: Twitter

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Ракурс

Боевой эсминец Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов Америки (США) направился в акваторию Черного моря.

Борт USS Arleigh Burke (Арли Берк) прибывает для совместных операций с союзниками по НАТО. Об этом сообщает пресс-служба ВМС США в Twiter.

USS Arleigh Burke (DDG-51) — первый эсминец типа «Арли Берк», был назван в честь адмирала Арли Альберта Берка, воевавшего в Тихом океане во время Второй мировой войны. Корабль способен выполнять разнообразные задачи, благодаря своему мощному и сбалансированному вооружению, управляемому единой системой Иджис.

Эсминец «Арли Берк» является самым крупносерийным типом надводного боевого корабля с полным водоизмещением более 5000 тонн за всю послевоенную историю флота.

К числу основных боевых задач эсминца относятся:

защита собственных авианосных и корабельных ударных групп от массированных ракетных атак противника, который использует противокорабельные ракеты, запускаемые как с надводных кораблей, так и с атомных подводных лодок с ракетными комплексами;

противовоздушная оборона собственных сил от авиации противника.

борьба с ПЛ и надводными кораблями противника;

обеспечение морской блокады тех или иных районов;

артиллерийская поддержка десантных операций;

слежение за кораблями противника.

Напомним, ранее мы сообщали, что США сосредоточили в Черном море мощную группировку военных судов. Флагман американского шестого флота штабной корабль USS Mount Whitney (LCC 20) вошел 4 ноября в Черное море.