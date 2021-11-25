Байдену сделали операцию - детали

https://racurs.ua/n163537-baydenu-sdelali-operaciu-detali.html

Ракурс

Джо Байдену, президенту США, удалили доброкачественное, но потенциально предраковое образование после проведения колоноскопии в ноябре. Ранее стало известно, что 19 ноября Байден временно передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис.

Эту информацию подтвердил врач американского президента Кевин О’Коннор, сообщает Fox News.

По словам врача, Байдену удалили «доброкачественный полип размером три миллиметра» (образование на внутренней поверхности прямой и ободочной кишки, которое может перерождаться в рак). Образец был отправлен на тестирование и идентифицирован как «трубчатая аденома».

Это сродни полипу, который ему удалили в 2008 году, — говорится в документе.



О’Коннор отметил, что трубчатая аденома — «доброкачественное и медленно возрастающее образование, которое считается предраковым». По его словам, в настоящее время не нужны никакие дальнейшие действия.

Напомним, 19 ноября Байден отправился на плановый медосмотр и колоноскопию. Позже в тот же день Байден вернулся к исполнению своих обязанностей. Камала Харрис была наделена полномочиями президента на 1 ч. 25 мин.