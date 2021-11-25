Король Нидерландов управлял самолетом, который привез команду на матч еврокубков

https://racurs.ua/n163535-korol-niderlandov-upravlyal-samoletom-kotoryy-privez-komandu-na-match-evrokubkov-foto.html

Ракурс

Король Нидерландов привез «Фейеноорд» на матч Лиги Конференции. Об этом футболисты и тренеры клуба узнали уже после приземления в Праге.

В столице Чехии 25 ноября состоится матч между «Славией» и «Фейенордом». Виллем-Александр — большой фанат пилотирования. Он несколько раз лично перевозил делегацию из Нидерландов в разные страны мира. Зачастую он тайно работает пилотом пассажирского самолета.

Игроки «Фейеноорда» летели в Чехию на матч Лиги Конференции и были приятно шокированы, когда узнали имя второго пилота, сообщили в Твиттер клуба. Виллем-Александ болеет за «Аякс», но в матче со «Славией» точно будет за «Фейеноорд».

Виллем-Александр — седьмой король Нидерландов из Оранской династии, взошедший на престол 2013 после отречения от короны его матери — принцессы Беатрикс.

Виллем-Александр имеет воинские звания в Королевских Сухопутных войсках, Королевском Военно-морском флоте и Королевских Военно-Воздушных силах. Являлся адъютантом особой службы Ее Величества Королевы.

После восшествия на престол в возрасте 46 лет он был самым молодым монархом Европы. После инаугурации короля Испании Филиппа VI 19 июня 2014 года он стал вторым молодым монархом Европы. К тому же, Виллем-Александр стал первым королем Нидерландов впервые за 123 года — в период с 1890 по 2013 год трон Нидерландов занимали только женщины — королевы Вильгельмина, Юлиана и Беатрикс.