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Ракурс
Король Нидерландов управлял самолетом, который привез команду на матч еврокубков

Король Нидерландов управлял самолетом, который привез команду на матч еврокубков (ФОТО)

25 ноя 2021, 11:04
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Король Нидерландов привез «Фейеноорд» на матч Лиги Конференции. Об этом футболисты и тренеры клуба узнали уже после приземления в Праге.

В столице Чехии 25 ноября состоится матч между «Славией» и «Фейенордом». Виллем-Александр — большой фанат пилотирования. Он несколько раз лично перевозил делегацию из Нидерландов в разные страны мира. Зачастую он тайно работает пилотом пассажирского самолета.

Король Нидерландов управлял самолетом, который привез команду на матч еврокубков

Игроки «Фейеноорда» летели в Чехию на матч Лиги Конференции и были приятно шокированы, когда узнали имя второго пилота, сообщили в Твиттер клуба. Виллем-Александ болеет за «Аякс», но в матче со «Славией» точно будет за «Фейеноорд».

Виллем-Александр — седьмой король Нидерландов из Оранской династии, взошедший на престол 2013 после отречения от короны его матери — принцессы Беатрикс.

Виллем-Александр имеет воинские звания в Королевских Сухопутных войсках, Королевском Военно-морском флоте и Королевских Военно-Воздушных силах. Являлся адъютантом особой службы Ее Величества Королевы.


Виллем-Александр – седьмой король Нидерландов

После восшествия на престол в возрасте 46 лет он был самым молодым монархом Европы. После инаугурации короля Испании Филиппа VI 19 июня 2014 года он стал вторым молодым монархом Европы. К тому же, Виллем-Александр стал первым королем Нидерландов впервые за 123 года — в период с 1890 по 2013 год трон Нидерландов занимали только женщины — королевы Вильгельмина, Юлиана и Беатрикс.

Источник: Ракурс


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