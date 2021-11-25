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Ракурс
Король Нідерландів привіз футбольний клуб на матч єврокубків

Король Нідерландів керував літаком, який привіз команду на матч єврокубків (ФОТО)

25 лис 2021, 11:04
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Король Нідерландів привіз «Фейєнорд» на матч Ліги Конференції. Про це футболісти і тренери клубу дізналися вже після приземлення у Празі.

В столиції Чехії 25 листопада відбудеться матч між «Славією» та «Фейенордом». Віллем-Олександр — великий фанат пілотування. Він кілька разів особисто перевозив делегацію з Нідерландів до різних країн світу. Часто він таємно працює пілотом пасажирського літака.

Гравці «Фейєнорда» летіли до Чехії на матч Ліги Конференції і були приємно шоковані, коли впізнали ім’я другого пілота, повідомили у Твіттер клубу. Віллем-Олександ вболіває за «Аякс», але в матчі зі «Славією» точно буде за «Феєноорд».

Віллем-Олександр — сьомий король Нідерландів з Оранської династії, який зійшов на престол 2013 року після зречення від корони його матері — принцеси Беатрікс.

Віллем-Олександр має військові звання в Королівських Сухопутних військах, Королівському Військово-морському флоті і Королівських Військово-Повітряних силах. Був ад’ютантом особливої служби Її Величності Королеви.


Віллем-Олександр - сьомий король Нідерландів

Після сходження на престол у віці 46 років він був наймолодшим монархом Європи. Після інавгурації короля Іспанії Філіпа VI 19 червня 2014 року він став другим наймолодшим монархом Європи. До того ж, Віллем-Олександр став першим королем Нідерландів за 123 роки, — в період від 1890 до 2013 рік трон Нідерландів займали тільки жінки — королеви Вільгельміна, Юліана і Беатрікс.

Джерело: Ракурс


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