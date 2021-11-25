Спрощена ковід-амністія і тести у “Дії” - нові ініціативи “слуг” у Раді

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Спрощену ковід-амністію обіцяють запровадити у «Слузі народу». Про це повідомив очільник комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Діджиталізація системи тестування на COVID-19. Мінцифри вже успішно додало до «Дії» сертифікати про одужання та про протипоказання до вакцинації. Але у більшості країн ЄС у мобільному додатку також відображаються і результати тестування, — вказав нардеп.

За його словами, доки в Україні результат тесту буде у паперовому вигляді, залишатиметься висока вірогідність його підробки. Радуцький поскаржився, що сертифікати продовжуватимуть друкувати вдома на принтері.

Інформацію в електронній системі значно складніше фальсифікувати, а правоохоронцям буде легше знайти людину, яка вносила фальсифіковані дані, — переконаний представник монобільшості.

На думку Радуцького, паралельно з ухваленням законопроектом № 6084 потрібно запровадити COVID-амністію та забезпечити внесення інформації про тестування до застосунку «Дія».

Мета амністії — дати можливість людям, які зробили дурницю, добровільно відмовитись від фальсифікованих документів та вакцинуватись, — додав надреп.

Парламентар сказав, що дискусія між Міністерством охорони здоров’я та Національною поліцією щодо механізму амністії ще триває.

Позиція правоохоронців — уникнути відповідальності можуть лише ті, хто ще не користувались підробленим документом. МОЗ пропонує, щоб громадяни зверталися до сімейного лікаря, повідомляли, де взяли фальсифікований документ (цю інформацію передадуть до Нацполіції) та отримували можливість зробити щеплення, — зазначив депутат.

Радуцький озвучив схему, що пацієнт повинен написати у сімейного лікаря заяву про визнання її сертифікату недійсним та одразу отримує шанс пройти вакцинацію. Але скористатися такою можливістю можна буде протягом обмеженого терміну.