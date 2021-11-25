Держдеп США. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163533-nezvychayna-aktyvnist-u-derjdepi-i-nato-ne-vykluchaut-napadu-rf-na-ukrayinu.html

Ракурс

Агресія Росії на українських кордонах триває, що викликає занепокоєння в західних партнерів України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провели телефонну розмову, під час якої обговорили дії Росії. Про це повідомляє прес-служба Держдепу США.

Під час розмови західні партнери України зачепили тему «незвичайної військової активності» РФ поблизу України. Чиновники також обговорили питання щодо зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка запланована на 30 листопада — 1 грудня.

Блінкен заявив, що «з нетерпінням» чекає зустрічі міністрів закордонних справ у Ризі й діалогу по всьому спектру питань, що стоять перед НАТО.

Ми направили високопосадовців для проведення докладних брифінгів для наших європейських союзників. Ми також надали детальну інформацію Україні. І ми продовжимо не лише ділитися інформацією, а й готуватися до низки непередбачених обставин, — заявив Блінкен.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що напад Росії на Україну все ще в центрі уваги суспільства та ЗМІ. Аналітики з Conflict Intelligence Team знайшли нові фото та відеозаписи, що свідчать про перекидання військ РФ до українського кордону.