Новий і небезпечний штам ковіду з 32 мутаціями виявили вчені. Фото: РІА Новости

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Новий варіант коронавірусу виявили британські науковці — цей штам ще більше небезпечний, ніж усі попередні.

На думку науковців, цей штам, який містить 32 мутації, виник у Ботсвані. У трьох країнах зафіксували 10 випадків цього штаму — шість у Південній Африці, три у Ботсвані та один у Гонконгу. При цьому виявлений варіант ковіду стійкий до вакцин. Про це пише Daily Mail.

Першим цей варіант виявив вірусолог з коледжу Лондона Том Пікок. Він описав комбінацію мутацій у штамі як «жахливу» і назвав його «гіршим за всі інші».

Один із британських генетиків припустив, що штам міг виникнути під час тривалої інфекції у людини з ослабленим імунітетом, наприклад, у хворого на СНІД.

При цьому деякі вчені припускають, що безпрецедентна кількість мутацій штаму може зробити його «нестабільним», не даючи набути широкого поширення.

Нагадаємо, вчені Університету Східної Англії, Лондонського зоологічного товариства і фахівці органів охорони здоров’я Англії заявляють, що знайшли у кажанів новий коронавірус, споріднений SARS-CoV-2.

Джерело: Daily Mail