20 кримських татар арештували окупанти в Криму — хапали жінок і чоловіків

https://racurs.ua/ua/n163531-20-krymskyh-tatar-areshtuvaly-okupanty-v-krymu-hapaly-jinok-i-cholovikiv.html

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Росія продовжує незаконно затримувати кримських татар в тимчасово окупованому Криму. Так званий «суд» заарештував 20 активістів, яких затримали 23 листопада біля ізолятора у Сімферополі, коли вони зібралися привітати звільненого із СІЗО адвоката Едема Семедляєва.

Захисник провів 12 діб за відмову припинити вести відеозапис. Про це повідомляє «Кримська солідарність» у Фейсбук.

Активісти 24 листопада отримали адміністративні арешти від 10 до 14 діб за нібито масове порушення громадського порядку. У цій справі 14 діб отримав і журналіст Вілен Темерʼянов.

Окрім цього, девʼять активісток оштрафували на суму від 11 до 15 тис. руб. (від 4−5,5 тис. грн).

Нагадаємо, 23 листопада російські силовики затримали 31 активіста, зокрема й 10 жінок, під будівлю СІЗО окупованого Сімферополя. Цього дня з ізолятора вийшов кримський адвокат Едем Семедляєв, де він провів 12 днів арешту за «непокору співробітникам поліції».