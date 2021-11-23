Понад 30 кримських татар схопив ОМОН у Криму — серед затриманих 10 жінок

https://racurs.ua/ua/n163477-ponad-30-krymskyh-tatar-shopyv-omon-u-krymu-sered-zatrymanyh-10-jinok-video.html

Ракурс

Понад 30 кримських татар, які зібралися біля спецприймальника, щоб зустріти адвоката Едема Семедляєва, затримали російські силовики в тимчасово окупованому Криму ввечері 23 листопада. Сьогодні завершився 12-денний адміністративний арешт захисника кримськотатарських активістів.

Про це у Фейсбук повідомляє «Кримська солідарність».

Оновлення на 21.20. Сьогодні під будівлею ІТТ у Сімферополі затримали 31 особу. Співробітники ОМОНу доставляють їх у відділи поліції, — йдеться у повідомленні.

Російські силовики відвели затриманих в автобус, який мав розвести їх у різні відділки окупаційної поліції.

О 20.00 зі спецприймача вийшов адвокат Семедляєв.

Нагадаємо, ОМОН почав затримувати людей ще до виходу адвоката. Серед затриманих були жінки, а також кореспонденти «Кримської солідарності» та журналісти.

11 листопада Семедляєва заарештували на 12 діб за ст. 19.3 КоАП РФ за відмову припинити відкрите ведення аудіозапису.