Свыше 30 крымских татар схватили в Крыму - среди задержанных много женщин - агрессия РФ

https://racurs.ua/n163477-svyshe-30-krymskih-tatar-shvatil-omon-v-krymu-zaderjali-10-jenschin-video.html

Ракурс

Более 30 крымских татар, собравшихся у спецприемника, чтобы встретить адвоката Эдема Семедляева, задержали российские силовики во временно оккупированном Крыму вечером 23 ноября. Сегодня завершился 12-дневный административный арест защитника крымскотатарских активистов.

Об этом в Фейсбуке сообщает «Крымская солидарность».

Обновление на 21.20. Сегодня под зданием ИВС в Симферополе задержан 31 человек. Сотрудники ОМОНа доставляют их в отделы полиции, — говорится в сообщении.

Российские силовики отвели задержанных в автобус, который должен был доставить их в разные участки оккупационной полиции.

В 20:00 из спецприемника вышел сам адвокат Семедляев.

Напомним, ОМОН начал задерживать людей еще до выхода адвоката. Среди задержанных были женщины, корреспонденты «Крымской солидарности» и журналисты.

11 ноября Семедляев был арестован на 12 суток по ст. 19.3 КоАП РФ за отказ прекратить открытое ведение аудиозаписи.