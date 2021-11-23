Матч «Динамо» - «Бавария» остановил полуголый болельщик

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Ракурс

Матч «Динамо Киев» — «Бавария» проходит 23 ноября в Киеве. На третьей минуте второго тайма матча Лиги чемпионов на поле выбежал полуобнаженный болельщик.

Первый тайм игры завершился со счетом 2:0 в пользу мюнхенцев. По сообщениям очевидцев, это не первая попытка сорвать матч. На этот раз, болельщик выбежал на поле из сектора «Ультрас «Динамо Киев». Охране пришлось ловить его по всему полю. Затем вратарь «Динамо» успокаивал фаната.

По словам экспертов, киевская команда за такие действия болельщика получит штраф.

Напомним, матч «Динамо Киев» — «Бавария» стартовал в 19:45. Подопечные Луческу активно начали игру, но открыли счет гости. Первый гол в ворота украинской команды забил Роберт Левандовски. Автором второго гола стал Коман, завершивший стремительную атаку «Баварии», пробив с острого угла в дальнюю девятку.