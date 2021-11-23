Шуфутинского могут внести в «черный список» СБУ

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Ракурс

Михаил Шуфутинский, российский исполнитель, выступавший с концертами во временно оккупированном Россией Крыму, может попасть в «черный список» Службы безопасности Украины.

Обратился в СБУ с просьбой рассмотреть запрет на въезд в Украину российскому исполнителю Михаилу Шуфутинскому, неоднократно выступавшему в оккупированном Крыму, — отметил сегодня в Телеграм нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, Шуфутинский планирует дать концерт в Киеве в марте следующего года.

Поэтому политик обратился в СБУ за разъяснениями, запрещен ли российскому артисту въезд в Украину из-за неоднократного нелегального посещения АР Крым.

Если запрета нет, то намерена ли СБУ рассматривать вопрос о его введении? На какой срок? В противном случае, по каким причинам СБУ не намерена вводить запрет на въезд в Украину Шуфутинскому?, — написал парламентарий.

Напомним, ранее российская актриса Глафира Тарханова, которая в Крыму снималась в сериале «Непотопляемая», получила три года запрета въезда в Украину.