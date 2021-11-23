Шуфутинського можуть внести в “чорний список” СБУ

https://racurs.ua/ua/n163475-shufutynskogo-mojut-vnesty-v-chornyy-spysok-sbu.html

Ракурс

Михайло Шуфутинський, російський виконавець, який виступав з концертами в тимчасово окупованому Росією Криму, може потрапити у «чорний список» Служби безпеки України.

Звернувся до СБУ з проханням розглянути заборону на в’їзд в Україну російському виконавцю Михайлу Шуфутинському, який неодноразово виступав в окупованому Криму, — зазначив сьогодні в Телеграм нардеп Олексій Гончаренко.

За його словами, Шуфутинський планує дати концерт у Києві в березні наступного року.

Тому політик звернувся до СБУ за роз’ясненнями, чи заборонений російському артисту в’їзд до України через неодноразові нелегальні відвідини АР Крим.

Якщо заборони немає, то чи має намір СБУ розглядати питання про її запровадження? В який строк? А якщо ні, то з яких причин СБУ не має намір запроваджувати заборону на в’їзд до України Шуфутинському?, — написав парламентар.

Нагадаємо, раніше російська акторка Глафіра Тарханова, яка в Криму знімалася в серіалі «Непотопляемая», отримала три роки заборони в’їзду до України.