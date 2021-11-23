Як діятиме Рада у разі нападу Росії, вказав Корнієнко

https://racurs.ua/ua/n163474-yak-diyatyme-rada-u-razi-napadu-rosiyi-vkazav-korniienko.html

Ракурс

Що робитиме Верховна Рада у випадку російської агресії проти України, розповів перший віце-спікер парламенту, нардеп з фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко. За його словами, Рада збереться за кілька годин, щоб запровадити воєнний або надзвичайний стан.

Якщо це не тиждень роботи в округах, я думаю що потенціал там за пару годин зібратися є… У Верховної Ради може буде тільки один план, якщо є задача ввести воєнний, або надзвичайний стан — зробити відповідні голосування… вона має впродовж кількох годин, — повідомив Корнієнко в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

На його думку, скупчення армії агресора біля кордонів України є елементом інформаційної дестабілізації ситуації. Водночас, якщо депутатам доведеться ухвалювати важливі рішення під час непленарного тижня, то, зі слів віце-спікера, застосовуватимуться спеціальні заходи для захисту нардепів.

Ті, хто не в Україні, їм важче буде це зробити… Якщо будуть активні військові дії, не дай боже десь, то зрозуміло що будуть якійсь використовуватися способи захисту депутатів для того, щоб вони могли ці рішення прийняти, — додав Корнієнко.



Нагадаємо, українська розвідка заявила, що Росія зосередила понад 92 тис. військовослужбовців біля кордонів України та готується до нападу, що може розпочатися наприкінці січня — початку лютого 2022 року. Атака, ймовірно, охоплюватиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з подальшими десантними операціями на території України, зокрема в Одесі та Маріуполі, а також меншим за масштабами вторгненням з боку Білорусі.