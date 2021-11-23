Что будет делать Рада в случае вторжения РФ, рассказал Корниенко

Что будет делать Рада в случае нападения РФ, рассказал Корниенко

https://racurs.ua/n163474-chto-budet-delat-rada-v-sluchae-vtorjeniya-rf-rasskazal-kornienko.html

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Что будет делать Верховная Рада в случае российской агрессии против Украины, рассказал первый вице-спикер парламента, нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Корниенко. По его словам, Рада соберется через несколько часов, чтобы ввести военное или чрезвычайное положение.

Если это не неделя работы в округах, я думаю, что потенциал там за пару часов собраться есть… У Верховной Рады будет только один план, если есть задача ввести военное, или чрезвычайное положение — провести соответствующие голосования… в течение нескольких часов, — сообщил Корниенко в интервью для «Радио Свобода».

По его мнению, скопление армии агрессора у границ Украины является элементом информационной дестабилизации ситуации. В то же время, если депутатам придется принимать важные решения во время непленарной недели, то, по словам вице-спикера, будут применяться специальные меры по защите нардепов.

Те, кто не в Украине, им труднее будет это сделать… Если будут активные военные действия, не дай бог где-то, то понятно, что будут использоваться способы защиты депутатов для того, чтобы они могли эти решения принять, — добавил Корниенко.



Напомним, украинская разведка заявила, что Россия сосредоточила более 92 тыс. военнослужащих у границ Украины и готовится к нападению, которое может начаться в конце января — начале февраля 2022 года. Атака, вероятно, будет охватывать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки с последующими десантными операциями на территории Украины, в частности в Одессе и Мариуполе, а также меньшим по масштабам вторжением со стороны Беларуси.