Разумков об офисе Зеленского — Они меня боятся

https://racurs.ua/n163473-razumkov-ob-ofise-zelenskogo-oni-menya-boyatsya.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, экс-спикер Верховной Рады, заявил, что окружение Владимира Зеленского его боится.

Вопрос в том, как ты работаешь. Я думаю, что межфракционное депутатское объединение «Умная политика» сегодня вызывает большее устрашение у Офиса президента Украины, чем некоторые так называемые группы, — заявил Разумков во время телеэфира на одном из каналов 23 ноября.

Напомним, первый замглавы парламента Александр Корниенко 16 ноября объявил о создании объединения «Умная политика», председателем которого избран Разумков. В группу Разумкова входят 25 депутатов, большинство из них — представители «Слуги народа».

Политик также опроверг информацию о своем ломбардном бизнесе, которую недавно распространили СМИ. Бывший спикер парламента убежден, что «медийные нападения» на него организует Офис президента.

Я практически уверен в этом… Лучше бы бабушкам дали (деньги — ред.), я думаю, на Мерседес бы им хватило… Они ничего на меня найти не могут, поэтому начинают придумывать… Я думаю, что они меня боятся и это хорошо… Все будет хорошо, но, возможно, не у вас (Разумков обратился к власти — ред.), — заявил экс-спикер.

Напомним, Верховная Рада 7 октября приняла решение об отставке Разумкова с должности главы парламента. За это решение проголосовали 284 народных депутата, преимущественно из фракции «Слуга народа» (215 голосов «за»).