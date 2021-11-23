Разумков про офіс Зеленського — Вони мене бояться

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Ракурс

Дмитро Разумков, екс-спікер Верховної Ради, заявив, що оточення Володимира Зеленського його боїться.

Питання у тому, як ти працюєш. Я думаю, що міжфракційне депутатське об'єднання «Розумна політика» сьогодні викликає лячності в Офісу президента України, ніж деякі так звані групи, — заявив Разумков під час телеефіру на одному з каналів 23 листопада.

Нагадаємо, перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко 16 листопада оголосив про створення об'єднання «Розумна політика», головою якого обрано Разумкова. До групи Разумкова входить 25 депутатів, більшість із них — представники «Слуги народу».

Політик також спростував інформацію нібито про свій ломбардний бізнес, яку нещодавно поширили ЗМІ. Колишній спікер парламенту переконаний, що «медійні напади» на нього організовує Офіс президента.

Я практично впевнений в цьому… Краще б бабусям дали (гроші — ред.), я думаю, на «Мерседес» би їм вистачило… Вони нічого на мене знайти не можуть, тому починають вигадувати… Я думаю, що вони мене бояться і це добре… Все буде добре, але, можливо, не у вас (Разумков звернувся до влади), — заявив екс-спікер.

Нагадаємо, Верховна Рада 7 жовтня ухвалила рішення про відставку Разумкова з посади голови парламенту. За це рішення проголосували 284 народні депутати, переважно з владної фракції «Слуга народу» (215 голосів «за»).