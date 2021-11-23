Матч “Динамо” – “Баварія” зупинив напівголий вболівальник

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Ракурс

Матч «Динамо Київ» — «Баварія» триває 23 листопада у Києві. На третій хвилині другого тайму матчу Ліги чемпіонів на поле вибіг напівголий вболівальник.

Перший тайм гри завершився з рахунком 2:0 на користь мюнхенців. За повідомленнями очевидців, це не перша спроба зірвати матч. Вболівальник вибіг на поле із сектору «Ультрас «Динамо Київ». Охороні довелося ловитися його по всьому полю. Потім воротар «Динамо» заспокоював фаната.

За словами експертів, на київську команду за такі дії вболівальника чекатиме штраф.

Нагадаємо, матч «Динамо Київ» — «Баварія» стартував о 19.45. Підопічні Луческу активно розпочали гру, але відкрили рахунок гості. Перший гол у ворота української команди забив Роберт Лєвандовскі. Автором другого голу став Коман, який завершив стрімку атаку «Баварії», пробивши з гострого кута у дальню дев’ятку.