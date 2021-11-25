20 крымских татар арестовали оккупанты в Крыму — хватали женщин и мужчин

https://racurs.ua/n163531-20-krymskih-tatar-arestovali-okkupanty-v-krymu-hvatali-jenschin-i-mujchin.html

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Россия продолжает незаконно задерживать крымских татар во временно оккупированном Крыму. Так называемый суд арестовал 20 активистов, которых задержали 23 ноября возле изолятора в Симферополе, когда они собрались, чтобы поздравить освобожденного из СИЗО адвоката Эдема Семедляева.

Защитник провел 12 суток за отказ прекратить вести видеозапись. Об этом сообщает «Крымская солидарность» в Фейсбуке.

Активисты 24 ноября получили административные аресты от 10 до 14 суток за якобы массовое нарушение общественного порядка. По этому делу 14 суток получил и журналист Вилен Темерьянов.

Кроме того, девять активисток оштрафовали на сумму от 11 до 15 тыс. руб. (4−5,5 тыс. грн).

Напомним, 23 ноября российские силовики задержали 31 активиста, в том числе 10 женщин, под зданием СИЗО оккупированного Симферополя. В этот день из изолятора вышел крымский адвокат Эдем Семедляев, где он провел 12 дней ареста за «неподчинение сотрудникам полиции».