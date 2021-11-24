Новий потенційно небезпечний коронавірус виявили у британських кажанів. Фото: resource.com.ua

https://racurs.ua/ua/n163492-novyy-potenciyno-nebezpechnyy-koronavirus-vyyavyly-u-brytanskyh-kajaniv.html

Ракурс

Новий коронавірус, споріднений SARS-CoV-2, знайшли у британських кажанів.

Вчені Університету Східної Англії, Лондонського зоологічного товариства і фахівці органів охорони здоров’я Англії заявляють, що це перший випадок, коли коронавірус, пов’язаний з атиповою пневмонією, до яких відноситься і SARS-CoV-2, був виявлений у кажана. Аналогічні віруси були виявлені в інших видах підковоподібних кажанів у Китаї, Південно-Східній Азії та Східній Європі. Новий коронавірус отримав назву RhGB01. Про це пише портал Phys.org.

Зазначається, що цей вірус належить до підгрупи коронавірусів, що називаються сарбековірусами, що містить як SARS-CoV-2, так і SARS-CoV. Подальший аналіз показав, що його найближчий родич був виявлений у кажана Блазіуса з Болгарії в 2008 році.

За словами професора Ендрю Каннінгема з Лондонського зоологічного товариства, цей британський вірус не становить загрози для людей, оскільки домен зв’язування рецепторів (RBD) — частина вірусу, яка прикріплюється до клітин-господарів для їх зараження, — несумісний з можливістю зараження клітин людини.

При цьому науковець наголошує, якщо кажан з новим коронавірусом RhGB01 заразиться SARS-CoV-2, то не виключено, що ці віруси будуть схрещуватися і з’явиться новий вірус, який може виявитися заразним для людей.

Нагадаємо, китайські вчені з’ясували, що у перших хворих COVID-19 збереглися проблеми зі здоров’ям. Виявилося, що близько половини тих, хто перехворів на коронавірус в Ухані на початку 2020 року, дотепер мають проблеми зі здоров’ям.

Джерело: Phys.org