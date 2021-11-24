Новый потенциально опасный коронавирус обнаружили у британских летучих мышей. Фото: resource.com.ua

https://racurs.ua/n163492-novyy-potencialno-opasnyy-koronavirus-obnarujili-u-britanskih-letuchih-myshey.html

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Новый коронавирус, родственный SARS-CoV-2, нашли у британских летучих мышей.

Ученые Университета Восточной Англии, Лондонского зоологического общества и специалисты органов здравоохранения Англии заявляют, что это первый случай, когда коронавирус, связанный с атипичной пневмонией, к которым относится и SARS-CoV-2 был обнаружен у летучей мыши. Аналогичные вирусы были обнаружены у других видов подковообразных летучих мышей в Китае, Юго-Восточной Азии и Восточной Европе. Новый коронавирус получил название RhGB01. Об этом пишет портал Phys.org.

Отмечается, что этот вирус относится к подгруппе коронавирусов, называемых сарбековирусами, содержащей как SARS-CoV-2, так и SARS-CoV. Дальнейший анализ показал, что его ближайший родственник был обнаружен у летучей мыши Блазиуса из Болгарии в 2008 году.

По словам профессора Эндрю Каннингема из Лондонского зоологического общества, этот британский вирус не представляет угрозы для людей, так как домен связывания рецепторов (RBD) — часть вируса, которая прикрепляется к клеткам-хозяевам для их заражения, — несовместимый с возможностью заражения клеток человека.

При этом ученый отмечает, если летучая мышь с новым коронавирусом RhGB01 заразится SARS-CoV-2, то не исключено, что эти вирусы будут скрещиваться и появится новый вирус, который может оказаться заразным для людей.

Напомним, китайские ученые выяснили, что у первых больных COVID-19 сохранились проблемы со здоровьем. Оказалось, что около половины тех, кто заболел коронавирусом в Ухане в начале 2020 года, до сих пор имеют проблемы со здоровьем.

Источник: Phys.org