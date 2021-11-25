Новый и опасный штамм ковида с 32 мутациями обнаружили ученые. Фото: РИА Новости

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Новый вариант коронавируса обнаружили британские ученые — этот штамм еще более опасен, чем все предыдущие.

По мнению ученых, этот штамм, содержащий 32 мутации, возник в Ботсване. В трех странах зафиксировали 10 случаев этого штамма — шесть в Южной Африке, три в Ботсване и один в Гонконге. При этом выявленный вариант ковида устойчив к вакцинам. Об этом пишет Daily Mail.

Первым этот вариант обнаружил вирусолог из колледжа Лондона Том Пикок. Он описал комбинацию мутаций в штамме как «ужасную» и назвал его «хуже всех остальных».

Один из британских генетиков предположил, что штамм мог возникнуть во время длительной инфекции у человека с ослабленным иммунитетом, например, у больного СПИДом.

При этом некоторые ученые предполагают, что беспрецедентное количество мутаций штамма может сделать его «нестабильным», не давая получить широкое распространение.

Напомним, ученые Университета Восточной Англии, Лондонского зоологического общества и специалисты органов здравоохранения Англии заявляют, что нашли у летучих мышей новый коронавирус, родственный SARS-CoV-2.

Источник: Daily Mail