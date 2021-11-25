Госдеп. Фото: istock

https://racurs.ua/n163533-neobychnaya-aktivnost-v-gosdepe-i-nato-ne-iskluchaut-napadeniya-rf-na-ukrainu.html

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Агрессия России на украинских границах продолжается, что вызывает беспокойство у западных партнеров Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили действия России. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

Во время разговора западные партнеры Украины затронули тему «необычной военной активности» РФ вблизи Украины. Чиновники также обсудили вопросы по поводу встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая запланирована на 30 ноября — 1 декабря.

Блинкен заявил, что «с нетерпением» ждет встречи министров иностранных дел в Риге и диалога по всему спектру вопросов, стоящих перед НАТО.

Мы направили чиновников для проведения подробных брифингов для наших европейских союзников. Мы также предоставили подробную информацию Украине. И мы продолжим не только делиться информацией, но и готовиться к ряду непредвиденных обстоятельств, — заявил Блинкен.

Напомним, ранее мы сообщали, что нападение России на Украину все еще в центре внимания общества и СМИ. Аналитики из Conflict Intelligence Team нашли новые фото и видеозаписи, свидетельствующие о перебрасывании войск России на украинскую границу.