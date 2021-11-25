Упрощенная ковид-амнистия и тесты в «Дії» - новые инициативы слуг в Раде

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Упрощенную ковид-амнистию обещают ввести в «Слуге народа». Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Минцифры уже успешно добавило в «Дію» сертификаты о выздоровлении и противопоказаниях к вакцинации. Но в большинстве стран ЕС в мобильном приложении также отражаются и результаты тестирования, — указал нардеп.

По его словам, пока в Украине результат теста будет в бумажном виде, остается высокая вероятность его подделки. Радуцкий посетовал, что сертификаты будут продолжать печатать дома на принтере.

Информацию в электронной системе значительно сложнее фальсифицировать, а стражам порядка будет легче найти человека, который вносил фальсифицированные данные, — убежден представитель монобольшинства.

По мнению Радуцкого, параллельно с принятием законопроекта № 6084 нужно ввести COVID-амнистию и обеспечить внесение информации о тестировании в приложение «Дію».

Цель амнистии — дать возможность людям, которые совершили глупость, добровольно отказаться от фальсифицированных документов и вакцинироваться, — добавил надреп.

Парламентарий сказал, что дискуссия между Министерством здравоохранения и Национальной полицией по поводу механизма амнистии еще продолжается.

Позиция правоохранителей — избежать ответственности могут только те, кто еще не пользовался поддельным документом. Минздрав предлагает, чтобы граждане обращались к семейному врачу, сообщали, где взяли фальсифицированный документ (эту информацию передадут в Нацполицию) и получали возможность привиться, — отметил депутат.

Радуцкий озвучил схему, согласно которой пациент должен написать у семейного врача заявление о признании его сертификата недействительным и получил шанс пройти вакцинацию. Но воспользоваться такой возможностью можно будет в течение ограниченного срока.