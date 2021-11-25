Байдену зробили операцію — деталі

https://racurs.ua/ua/n163537-baydenu-zrobyly-operaciu-detali.html

Ракурс

Джо Байдену, президенту США, видалили доброякісне, але потенційно передракове утворення після проведення колоноскопії у листопаді. Раніше стало відомо, що 19 листопада Байден тимчасово передав свої повноваження віце-президенту Камалі Харріс.

Цю інформацію підтвердив лікар американського президента Кевін О’Коннор, повідомляє Fox News.

За словами лікаря, Байдену видалили «доброякісний поліп розміром три міліметри» (утворення на внутрішній поверхні прямої і ободової кишки, яка може перероджуватися в рак), який було відправлено на тестування та ідентифіковано як «трубчасту аденому».

Це схоже на поліп, який йому видалили у 2008 році, — йдеться у документі.



О’Коннор зазначив, що трубчаста аденома «доброякісне і повільнозростаюче утворення, яке вважається передраковим». З його слів, наразі щодо нього не потрібні жодні подальші дії.

Нагадаємо, 19 листопада Байден вирушив на плановий медогляд та колоноскопію. Пізніше того ж дня він повернувся до виконання своїх обов’язків. Камала Харріс була наділена повноваженнями президента 1 год 25 хв.