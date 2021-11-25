Найбільший бойовий есмінець США вирушив у Чорне море (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n163536-naybilshyy-boyovyy-esminec-ssha-vyrushyv-u-chorne-more-foto.htmlРакурс
Бойовий есмінець Військово-морських сил (ВМС) Сполучених Штатів Америки (США) попрямував до акваторії Чорного моря.
Борт USS Arleigh Burke (Арлі Берк) прибуває для спільних операцій із союзниками по НАТО. Про це повідомляє прес-служба ВМС США у Twitter.
USS Arleigh Burke (DDG-51) — перший есмінець типу «Арлі Берк», був названий на честь адмірала Арлі Альберта Берка, який воював у Тихому океані під час Другої світової війни. Корабель здатний виконувати різноманітні завдання, завдяки своєму потужному і збалансованому озброєнню, керованому єдиною системою Іджіс.
Есмінець «Арлі Берк» є найбільш серійним типом надводного бойового корабля з повною водотоннажністю понад 5000 тонн за всю повоєнну історію флоту.
До основних бойових завдань есмінця відносяться:
- захист власних авіаносних і корабельних ударних груп від масованих ракетних атак супротивника, який використовує протикорабельні ракети, що запускаються як із надводних кораблів, так і атомних підводних човнів із ракетними комплексами;
- протиповітряна оборона власних сил від авіації противника.
- боротьба з ПЛ і надводними кораблями противника;
- забезпечення морської блокади;
- артилерійська підтримка десантних операцій;
- стеження за кораблями противника.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що США зосередили в Чорному морі потужне угруповання військових судів. Флагман американського шостого флоту штабний корабель USS Mount Whitney (LCC 20) увійшов 4 листопада до Чорного моря.