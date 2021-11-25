Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Американський есмінець. Фото: twitter

Найбільший бойовий есмінець США вирушив у Чорне море (ФОТО)

25 лис 2021, 11:06
999

Бойовий есмінець Військово-морських сил (ВМС) Сполучених Штатів Америки (США) попрямував до акваторії Чорного моря.

Борт USS Arleigh Burke (Арлі Берк) прибуває для спільних операцій із союзниками по НАТО. Про це повідомляє прес-служба ВМС США у Twitter.

Американський есмінець. Фото: twitterUSS Arleigh Burke (DDG-51) — перший есмінець типу «Арлі Берк», був названий на честь адмірала Арлі Альберта Берка, який воював у Тихому океані під час Другої світової війни. Корабель здатний виконувати різноманітні завдання, завдяки своєму потужному і збалансованому озброєнню, керованому єдиною системою Іджіс.


Есмінець «Арлі Берк» є найбільш серійним типом надводного бойового корабля з повною водотоннажністю понад 5000 тонн за всю повоєнну історію флоту.

До основних бойових завдань есмінця відносяться:

  • захист власних авіаносних і корабельних ударних груп від масованих ракетних атак супротивника, який використовує протикорабельні ракети, що запускаються як із надводних кораблів, так і атомних підводних човнів із ракетними комплексами;
  • протиповітряна оборона власних сил від авіації противника.
  • боротьба з ПЛ і надводними кораблями противника;
  • забезпечення морської блокади;
  • артилерійська підтримка десантних операцій;
  • стеження за кораблями противника.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що США зосередили в Чорному морі потужне угруповання військових судів. Флагман американського шостого флоту штабний корабель USS Mount Whitney (LCC 20) увійшов 4 листопада до Чорного моря.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів