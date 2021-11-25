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Ракурс
Зеленский раскрыл название новой госавиакомпании

Зеленский раскрыл название новой госавиакомпании

25 ноя 2021, 11:35
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Появление новой государственной авиакомпании 25 ноября анонсировал президент Владимир Зеленский. Она будет называться — Украинские национальные авиалинии (ЮНА).

Было несколько рабочих названий. Сегодня это — Ukrainian National Airlines. Очень символично, Украинские национальные авиалинии — ЮНА. Как наше государство с большой историей, но всегда энергичное, юное, и объединенное, — отметил глава государства во время выступления на форуме «Большое строительство: Авиация. Туризм».

По словам Зеленского, в апреле 2020 года он объявил о намерении создать современную государственную авиакомпанию, которая будет иметь украинский авиапарк.


Напомним, в рамках форума «Большое строительство: Авиация. Туризм» в аэропорту «Борисполь» сегодня выступал Зеленский, а также премьер-министр Денис Шмигаль и министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Также в рамках мероприятия ожидается подписание меморандума между Мининфраструктуры Украины и компанией Airbus.

Источник: Ракурс


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