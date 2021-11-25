Нужно ли прививаться от ковида ежегодно, рассказали в ВОЗ

вакцинация. Фото: istock

https://racurs.ua/n163539-nujno-li-privivatsya-ot-kovida-kajdyy-god-rasskazali-v-voz.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. В Бюро Всемирной организации по здравоохранению (ВОЗ) в Украине считают, что пока рано утверждать, понадобится ли делать прививки против коронавируса каждый год.

Сейчас всплеск заболеваемости коронавирусом, вызванный штаммом Delta, постепенно идет на спад. Об этом заявил глава Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт в интервью для «РБК-Украина».

Мы имеем дело с новой болезнью и новыми вакцинами. На сегодня мы узнали, что для некоторых препаратов, в частности Sinovac и Sinopharm, нам необходимо добавить третью дозу в первичный курс вакцинации, особенно для тех, у кого более низкий иммунитет или у кого высокий риск заболевания COVID. Для них нам нужна третья доза, — заявил он.

Ярно Хабихт считает, что медицинским работникам, и тем, кто имеет более высокий риск заражения COVID-19, необходимо сделать дополнительную прививку.

Сейчас пока еще рано говорить, придется ли нам делать это каждый год. Мы надеемся, что нет, но мы не можем исключать и эту возможность, — добавил врач.



Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине продолжает распространяться — впервые был обнаружен самый опасный вариант штамма «Дельта» — так называемый «Дельта Плюс» (AY.4.2).

Источник: РБК-Украина