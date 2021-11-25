Компанія Blue Origin оголосила список нових космічних туристів. Фото: Blue Origin

https://racurs.ua/ua/n163544-kompaniya-blue-origin-ogolosyla-spysok-novyh-kosmichnyh-turystiv.html

Ракурс

Blue Origin, приватна компанія Джеффа Безоса, планує запустити в космос нову групу туристів.

Ракета, яка доставить екіпаж із шістьох осіб на край космосу, називається New Shepard на честь досягнення Алана Шепарда — першого американця, який полетів у космос. Серед космічних туристів — донька астронавта та двоє знаменитостей, які отримали безкоштовний квиток. Про це повідомляє компанія Blue Origin.

Я дуже пишаюся спадщиною мого батька. Він був першим американцем у космосі та п’ятою людиною на Місяці, і до цих пір був єдиною людиною, яка грала в гольф на Місяці, — зазначила Лора Шепард Черчлі.

Також у космос відправляться співведучий програми «Доброго ранку, Америка» Майкл Страхан, керівник космічної галузі та філантроп Ділан Тейлор, інвестор Еван Дік і засновник Bess Ventures Лейн Бесс і його син Камерон. При цьому Лейн і Камерон — перша пара з батьків і дитини, яка полетить в космос разом.

Крім того, стало відомо й про перших космічних туристів компанії Virgin Galactic. Два квитки вартістю майже 1 млн дол. на суборбітальний політ виграла медичний тренер з карибської країни Антигуа та Барбуда. Засновник Virgin Galactic Річард Бренсон особисто повідомив про це 44-річній Кейші Шахафф. За словами переможниці, вона хотіла б полетіти у космос своєю 17-річною донькою — студенткою природничих наук, яка живе у Великій Британії та мріє одного разу попрацювати в NASA.

Я просто думала, що даю масштабне інтерв’ю. Коли я побачив Річарда Бренсона, що входить, я просто почала кричати! Я не могла повірити в це. У дитинстві мене завжди цікавив космос. Для мене це чудова нагода відчути себе живою і просто здійснити найбільшу пригоду, — зазначила жінка в коментарі Phys.org.

Шахафф виграла приз після участі в лотереї зі збору коштів, організованої Virgin Galactic на платформі Omaze, яка зібрала 1,7 млн дол. Гроші будуть передані неурядовій організації Space for Humanity, яка працює над розширенням доступу до космосу. Сума, яку пожертвувала Шахафф, не була оприлюднена, але участь починалася з мінімального внеску 10 дол.

Як відомо, Virgin Galactic вже попередньо продала близько 700 квитків у космос: 600 у період з 2005 по 2014 рік за ціною до 250 тис. за штуку та ще 100 із серпня, коли їх знову виставили на продаж за ціною 450 тис. дол.

Нагадаємо, 90-річний голлівудський актор канадського походження Вільям Шатнер, відомий передусім як виконавець роль капітана Джеймса Кірка з популярного фантастичного серіалу 1960-х років «Зоряний шлях», здійснив політ у космос.

Джерела: Phys.org