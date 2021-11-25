Компания Blue Origin объявила список новых космических туристов. Фото: Blue Origin

https://racurs.ua/n163544-kompaniya-blue-origin-obyavila-spisok-novyh-kosmicheskih-turistov.html

Ракурс

Blue Origin, частная компания Джеффа Безоса, планирует запустить в космос новую группу туристов.

Ракета, которая доставит экипаж из шести человек на край космоса, называется New Shepard в честь достижения Алана Шепарда — первого американца, который полетел в космос. Среди космических туристов — дочь астронавта и две знаменитости, получивших бесплатный билет. Об этом сообщает компания Blue Origin.

Я очень горжусь наследием моего отца. Он был первым американцем в космосе и пятой человеком на Луне, и до сих пор был единственным человеком, который играл в гольф на Луне, — отметила Лора Шепард Черчли.

Также в космос отправятся соведущий программы «Доброе утро, Америка» Майкл Страхан, руководитель космической отрасли и филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик и основатель Bess Ventures Лейн Бесс и его сын Камерон. При этом Лейн и Камерон — первая пара из родителей и ребенка, которая полетит в космос вместе.

Кроме того, стало известно и о первых космических туристах компании Virgin Galactic. Два билета стоимостью почти 1 млн долл. на суборбитальный полет выиграла медицинский тренер из карибской страны Антигуа и Барбуда. Основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон лично сообщил об этом 44-летней Кейши Шахафф. По словам победительницы, она хотела бы полететь в космос своей 17-летней дочерью — студенткой естественных наук, которая живет в Великобритании и мечтает однажды поработать в NASA.

Когда я увидел входящего Ричарда Брэнсона, я просто начала кричать! Я не могла поверить в это. В детстве меня всегда интересовал космос. Для меня это прекрасная возможность почувствовать себя живой и просто осуществить величайшее приключение, — отметила женщина в комментарии Phys.org.

Шахафф выиграла приз после участия в лотереи по сбору средств, организованной Virgin Galactic на платформе Omaze, которая собрала 1,7 млн долл. Деньги будут переданы неправительственной организации Space for Humanity, которая работает над расширением доступа к космосу. Сумма, которую пожертвовала Шахафф, не была обнародована, но участие начиналось с минимального взноса 10 долл.

Как известно, Virgin Galactic уже предварительно продала около 700 билетов в космос: 600 в период с 2005 по 2014 год по цене до 250 тыс. за штуку и еще 100 с августа, когда их снова выставили на продажу по цене 450 тыс. долл.

Напомним, 90-летний голливудский актер канадского происхождения Уильям Шатнер, известный прежде всего, как исполнитель роль капитана Джеймса Кирка из популярного фантастического сериала 1960-х годов «Звездный путь», совершил полет в космос.

Источники: Phys.org