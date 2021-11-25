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Ракурс
Армия Британии показала батальон для защиты Восточной Европы

Армия Британии показала батальон для защиты Восточной Европы (ФОТО)

25 ноя 2021, 12:29
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Армия Великобритании показала элитный военный батальон, лозунг которого By All Means («Чего бы это ни стоило», «Всеми средствами»). Его отправят в Восточную Европу. Полк рейнджеров численностью 1 тыс. 200 человек способен сражаться на четырех отдельных фронтах.

Один из четырех таких батальонов будет сосредоточен на конфликтах в Восточной Европе. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Еще два батальона будут отправлены в Африку, а четвертый — на Ближний Восток. 300 солдат в каждом батальоне сформируют из разных подразделений армии, учитывая военные навыки, а также эмоциональный интеллект, поскольку им придется наладить коммуникацию с местными войсками.

Они должны идти в бой вместе с местными войсками, а не просто помогать им, — пишет издание.

Ожидается, что солдаты будут учить языки союзников. Батальоны также будут тяжелыми, в их состав будут входить опытные и зрелые солдаты. Рейнджеры будут носить новую форму, новый значок и берет, а также современное оружие.

Первые миссии рейнджеров стартуют в начале 2022 года.

Мы — сила, способная работать вместе с нашими партнерами, а не просто помогать им. Мы будем работать и бороться на передовой, — отметил командующий Рейнджерс, бригадный генерал Гас Фейр.

Рейнджеры будут оснащены дронами Black Hornet и ракетной системой залпового огня.


Команды Land Rover из трех человек будут состоять из наводчика с крупнокалиберным пулеметом Browning, а для поддержки можно будет вызвать боевые вертолеты Apache.

Источник: Daily Mail

Источник: Ракурс


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