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Ракурс

Захват СИЗО и взрыв моста — «Альфа» тренировалась ловить террористов (ВИДЕО)

25 ноя 2021, 12:05
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Служба безопасности Украины (СБУ) провела антитеррористические учения в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в Луганской области.

Во время тренировок проверили готовность «Альфы» к борьбе с терроризмом. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По легенде, условные террористы пробрались на территорию следственного изолятора в Старобельске и захватили в заложники работников. Преступники требовали освободить лиц, взятых под стражу. Поскольку требование «террористов» не было выполнено сразу, их сообщники совершили «диверсию», взорвав мост через реку Айдар. После этого началась силовая фаза. Бойцы Центра специальных операций СБУ «А» нейтрализовали «террористов» и освободили «заложников». Взрывотехники обнаружили заложенные «взрывные устройства» и обезвредили их.

СБУ. Фото: пресс-служба

СБУ. Фото: пресс-службаДругие участники учений оперативно восстановили транспортное сообщение через реку, возведя понтонную переправу, и локализовали последствия диверсии. Условные диверсанты были задержаны.


СБУ. Фото: пресс-служба

СБУ. Фото: пресс-службаНапомним, ранее мы сообщали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые примут участие в учебах Dynamic Move-2022. Предварительно обучение запланировано на январь-февраль в Бельгии.

Источник: Ракурс


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