Штат работников Кабмина при Денису Шмыгалю достиг максимума. Фото:

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Штат работников Кабинета министров Украины за последние несколько лет только рос и достиг максимума при премьер-министре Денисе Шмыгале.

Действующий глава правительства находится на своем посту с 4 марта 2020 года. А численность работников секретариата в 2020 году превысила даже времена, когда правительство возглавлял Николай Азаров. Об этом сообщают «Українські новини» со ссылкой на данные Департамента кадрового обеспечения Секретариата Кабинета министров.

Отмечается, что во времена Азарова в Кабмине работали 699 работников, а в 2021 году насчитывается уже 725 человек. При этом данные свидетельствуют, что численность работников Секретариата неуклонно росла с 2013 года.

По информации Департамента кадрового обеспечения Секретариата Кабинета министров, списочная численность работников Секретариата Кабинета министров состоянию: на 1 января 2013 года — 636, 1 января 2014 года — 699, 1 января 2015 года — 648, 1 января 2016 года — 585, 1 января 2017 года — 580, 1 января 2018 года — 631, 1 января 2019 года — 672, 1 января 2020 года — 691, 1 января 2021 года — 725, — говорится в ответе департамента на запрос.

Напомним, 3 ноября Верховная Рада рассмотрела представление об отставке пятерых министров правительства Дениса Шмыгаля. Впоследствии эти должности заняли новые люди.

Источник: «Украинские новости»