Штат працівників Кабміну при Денису Шмигалю досяг максимуму. Фото:

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Штат працівників Кабінету міністрів України за останні кілька років тільки зростав і досяг максимуму при прем'єр-міністрові Денису Шмигалю.

Чинний глава уряду перебуває на своїй посаді з 4 березня 2020 року. А чисельність працівників Секретаріату в 2020 році перевищила навіть часи, коли уряд очолював Микола Азаров. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на дані Департаменту кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету міністрів.

Зазначається, що у часи Азарова в Кабміні працювало 699 працівників, а в 2021 році налічується вже 725 осіб. При цьому дані свідчать, що чисельність працівників Секретаріату невпинно зростала з 2013 року.

За інформацією Департаменту кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету міністрів, облікова чисельність працівників Секретаріату Кабінету міністрів станом: на 1 січня 2013 року — 636, 1 січня 2014 року — 699, 1 січня 2015 року — 648, 1 січня 2016 року — 585, 1 січня 2017 року — 580, 1 січня 2018 року — 631, 1 січня 2019 року — 672, 1 січня 2020 року — 691, 1 січня 2021 року — 725, — йдеться у відповіді департаменту на запит.

Нагадаємо, 3 листопада Верховна Рада розглянула подання про відставку п’ятьох міністрів уряду Дениса Шмигаля. Згодом ці посади зайняли нові люди.

Джерело: «Українські новини»