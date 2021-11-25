СБУ. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n163542-zahopyly-sizo-i-pidirvaly-mist-alfa-trenuvalasya-lovyty-terorystiv-video.html

Ракурс

Служба безпеки України (СБУ) провела антитерористичні навчання в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Луганщині.

Під час тренувань перевірили готовність «Альфи» до боротьби з тероризмом. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За легендою, умовні терористи пробралися на територію слідчого ізолятора в Старобільську й захопили в заручники працівників. Злочинці вимагали звільнити осіб, яких взято під варту. Оскільки вимогу «терористів» не було виконано одразу, то їхні спільники вчинили «диверсію», підірвавши міст через річку Айдар. Після цього почалася силова фаза. Бійці Центру спеціальних операцій СБУ «А» нейтралізували «терористів» і звільнили «заручників». Вибухотехніки виявили закладені «вибухові пристрої» та знешкодили їх.

Інші учасники навчань оперативно відновили транспортне сполучення через річку, звівши понтонну переправу, і локалізували наслідки диверсії. Умовних диверсантів затримали.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Збройні сили України (ЗСУ) уперше візьмуть участь у навчаннях Dynamic Move — 2022. Попередньо навчання заплановані на січень-лютий у Бельгії.