Україна вперше візьме участь у морських навчаннях НАТО. Фото: Ютуб

https://racurs.ua/ua/n163319-ukrayina-vpershe-vizme-uchast-u-morskyh-navchannyah-nato.html

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Збройні сили України (ЗСУ) вперше візьмуть участь в навчаннях Dynamic Move — 2022. Попередньо навчання заплановані на січень-лютий у Бельгії.

У навчанні візьмуть участь представники країн-членів НАТО, а Україна та Марокко будуть спостерігачами. Про це 19 листопада повідомили у прес-службі Військово-морських сил ЗСУ.

Мета навчань — відпрацювання дій багатонаціонального штабу з управління морськими протимінними силами НАТО.

Крім того, планують зміцнити командний склад міжнародної спеціальної групи для проведення комплексу операцій з розмінування.

В ЗСУ зазначили, що в Остенді розташована морська бельгійська та нідерландська протимінна школа Eguermin — вона є центром обміну досвідом НАТО.

Нагадаємо, ядерну зброю США може розмістити НАТО «в інших європейських країнах, зокрема на схід від Німеччини». Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи конференції NATO Talk 2021 у Берліні.