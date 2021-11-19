Украина впервые примет участие в морских учениях НАТО. Фото: Ютуб

https://racurs.ua/n163319-ukraina-vpervye-primet-uchastie-v-morskih-ucheniyah-nato.html

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые примут участие в учениях Dynamic Move — 2022. Предварительно обучение запланировано на январь-февраль в Бельгии.

В учениях примут участие представители стран-членов НАТО, а Украина и Марокко будут наблюдателями. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.

Цель учений — разработка действий многонационального штаба по управлению морскими противоминными силами НАТО.

Кроме того, планируется укрепить командный состав международной специальной группы для проведения комплекса операций по разминированию.

В ВСУ отметили, что в Остенде находится морская бельгийская и нидерландская противоминная школа Eguermin — она является центром обмена опытом НАТО.

Напомним, ядерное оружие США может разместить НАТО «в других европейских странах, в частности к востоку от Германии». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на конференции NATO Talk 2021 в Берлине.