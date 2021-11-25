Армія Британії показала батальйон, який захищатиме Східну Європу

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Армія Великої Британії показала елітний військовий батальйон, гасло якого By All Means («Чого б це не коштувало», «Всіма засобами»), котрий відправлять до Східної Європи. Полк рейнджерів чисельністю 1 тис. 200 осіб здатний боротися на чотирьох окремих фронтах.

Один із чотирьох таких батальйонів зосередиться на конфліктах у Східній Європі. Про це пише британське видання Daily Mail.

Ще два батальйони будуть відправлені до Африки, а четвертий — на Близький Схід. 300 солдатів у кожному батальйоні сформують з різних підрозділів армії, зважаючи на військові навики, а також емоційний інтелект, оскільки їм доведеться налагодити комунікацію з місцевими військами.

Вони повинні йти в бій разом із місцевими військами, а не просто допомагати їм, — пише видання.

Очікується, що солдати вивчатимуть мови союзників. Батальйони також будуть «важкими», до них входитимуть досвідчені та зрілі солдати. Рейнджери носитимуть нову форму, новий значок та берет, а також матимуть сучасну зброю.

Перші місії рейнджерів стартують на початку 2022 року.

Ми — сила, здатна працювати разом із нашими партнерами, а не просто допомагати їм. Ми працюватимемо і боротимемося на передовій, — зазначив командувач Рейнджерс бригадний генерал Гас Фейр.

Рейнджери будуть оснащені дронами Black Hornet і ракетною системою залпового вогню.

Команди Land Rover із трьох осіб складатимуться з навідника з великокаліберним кулеметом Browning, а для підтримки можна буде викликати бойові вертольоти Apache.

Джерело: Daily Mail