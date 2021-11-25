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Ракурс
Роботы в детсадах Южной Кореи. Фото: The Guardian

Роботы в детсадах Южной Кореи готовят детей к новому будущему (ФОТО)

25 ноя 2021, 13:19
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Детские сады Южной Кореи пополнились роботами, которые умеют петь, танцевать и даже обучать кунг-фу.

Рост робота Alpha Mini составляет 24,5 см. В голову андроида встроена камера, снимки с которой отправляют на планшет или смартфон, привязанные к роботу. Об этом сообщает The Guardian.

Когда я говорю ему петь, он поет. Я говорю танцевать, и мы танцуем вместе, — говорит воспитанник детского сада Ли Гаюн.

Роботов Alpha Mini уже внедрили в 300 детских садах Сеула. Их используют в качестве учебных пособий для детей от трех до пяти лет. Городские власти считают, что эти роботы помогут подготовить малышей к высокотехнологичному будущему.

По словам работника отдела по уходу за детьми в Сеуле Хан Дон Сога, в будущем умение обращаться с искусственным интеллектом сыграет значимую роль. Именно поэтому сейчас важно знакомить детей с технологиями, начиная с детских садов.

Мы считаем, что наличие такого опыта в детских садах скажется на их молодости и взрослой жизни, — уверена Хан Дон Сог.

Роботы в детсадах Южной Кореи. Фото: The Guardian

Роботы в детсадах Южной Кореи. Фото: The Guardian

Роботы в детсадах Южной Кореи. Фото: The Guardian

Роботы в детсадах Южной Кореи. Фото: The Guardian


Напомним, робота, который может делать внутримышечные инъекции без иглы, представила канадская компания Cobionix. Робот вместо иглы использует струю жидкости под высоким давлением толщиной не более человеческого волоса.

Источник: The Guardian

Источник: Ракурс


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