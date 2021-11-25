Роботы в детсадах Южной Кореи. Фото: The Guardian

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Ракурс

Детские сады Южной Кореи пополнились роботами, которые умеют петь, танцевать и даже обучать кунг-фу.

Рост робота Alpha Mini составляет 24,5 см. В голову андроида встроена камера, снимки с которой отправляют на планшет или смартфон, привязанные к роботу. Об этом сообщает The Guardian.

Когда я говорю ему петь, он поет. Я говорю танцевать, и мы танцуем вместе, — говорит воспитанник детского сада Ли Гаюн.

Роботов Alpha Mini уже внедрили в 300 детских садах Сеула. Их используют в качестве учебных пособий для детей от трех до пяти лет. Городские власти считают, что эти роботы помогут подготовить малышей к высокотехнологичному будущему.

По словам работника отдела по уходу за детьми в Сеуле Хан Дон Сога, в будущем умение обращаться с искусственным интеллектом сыграет значимую роль. Именно поэтому сейчас важно знакомить детей с технологиями, начиная с детских садов.

Мы считаем, что наличие такого опыта в детских садах скажется на их молодости и взрослой жизни, — уверена Хан Дон Сог.

Напомним, робота, который может делать внутримышечные инъекции без иглы, представила канадская компания Cobionix. Робот вместо иглы использует струю жидкости под высоким давлением толщиной не более человеческого волоса.

Источник: The Guardian