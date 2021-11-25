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Ракурс

Маска для коровы и «зеленое» молоко — что ждет аграриев из-за изменений климата

25 ноя 2021, 13:15
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Изменения климата на планете могут существенно модернизировать процесс сельского хозяйства.

Американская компания Cargill готовится массово продавать европейским фермерам устройство Zelp, с помощью которого улавливается почти весь коровий метан. Об этом сообщает «Зеркало недели».

Сейчас известно, что около 95% метана, который продуцируют жвачные животные, выделяется в виде отрыжки и через нос. Устройство Zelp — маска для коровы, которая размещается над ртом и действует как каталитический нейтрализатор в авто.

Вентиляторы, работающие от солнечных батарей (их смонтируют на животном), всасывают отрыжку и улавливают в камеру с фильтром. Когда фильтр насыщается, то вследствие химической реакции метан превращается в CO₂ — тоже парниковый газ, но раз в 30 слабее.

Пользование таким устройством будет обходиться фермерам в 80 долларов в год для одной коровы. Также эти расходы лягут на конечного потребителя и ударят по рентабельности. Молоко станет «зеленым», но более дорогим.

В Украине же производителей обяжут отдельным столбиком в отчетности указывать данные о своем «углеродном следе», который непременно придется оплатить налогом. Или инвестировать в коровьи «деметализаторы», чтобы избежать карбонных сборов.


Напомним, ранее мы сообщали, что чума угрожает части американских штатов из-за изменения климата на планете.

Источник: Зеркало недели

Источник: Ракурс


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