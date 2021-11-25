https://racurs.ua/ua/n163548-maska-dlya-korovy-i-zelene-moloko-scho-chekaie-agrariyiv-cherez-klimatychni-obicyanky.html

Ракурс

Зміни клімату на планеті можуть істотно модернізувати процес сільського господарства.

Американська Cargill готується масово продавати європейським фермерам пристрій Zelp, з допомогою якого вловлюється майже весь коров’ячий метан. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

Наразі відомо, що близько 95% метану, який продукують жуйні тварини, виділяється у вигляді відрижки й через ніс. Пристрій Zelp — маска для корови, яка розміщується над ротом і діє як каталітичний нейтралізатор в авто.

Вентилятори, які працюють від сонячних батарей (їх змонтують на тварині), всмоктують відрижку і вловлюють у камеру з фільтром. Коли фільтр насичується, то внаслідок хімічної реакції метан перетворюється на CO₂ — теж парниковий газ, але разів у 30 слабший.

Користування таким пристроєм обходитиметься фермерам у 80 доларів на рік для однієї корови. Також ці витрати ляжуть на кінцевого споживача і вдарять по рентабельності. Молоко стане «зеленим», але дорожчим.

В Україні натомість виробників зобов’яжуть окремим стовпчиком у звітності вказувати дані про свій «вуглецевий слід», який неодмінно доведеться оплатити податком. Або ж інвестувати в коров’ячі «деметанізатори», щоб уникнути карбонних зборів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що чума загрожує частині американських штатів через зміни клімату на планеті.

Джерело: Дзеркало тижня