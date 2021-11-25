Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Кейт Міддлтон повернулася до школи в елегантному веселому вбранні

Кейт Міддлтон повернулася до школи в елегантному веселому вбранні (ФОТО)

25 лис 2021, 13:05
999

Кейт Міддлтон повернулася до навчання — герцогиня Кембриджська прикрасила будень учнів лондонської школи Nower Hill High School веселим пальто кольору фуксії від Hobbs за 299 фунтів стерлінгів. Разом з восьмикласниками дружина принца Вільяма побувала на уроці природознавства.

Герцогиня Кембриджська під час робочого візиту до школи разом з учнями дізналася про розвиток мозку дітей раннього віку й важливість вивчення нейробіології, повідомляє британське видання Daily Mail.

Кейт Міддлтон повернулася до школи

Кейт Міддлтон повернулася до школи

Кейт Міддлтон виглядала свіжо та елегантно, завдяки приталеному вбранню кольору фуксії — пальто та джемперу, які вона поєднала з чорними вкороченими штанами та замшевими туфлями темно-синього кольору.


Дружина принца Вільяма сиділа за однією партою з кількома учнями, а потім поділилася враженнями від уроку з учителями.

Джерело: Daily Mail

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів