Кейт Міддлтон повернулася до школи в елегантному веселому вбранні

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Кейт Міддлтон повернулася до навчання — герцогиня Кембриджська прикрасила будень учнів лондонської школи Nower Hill High School веселим пальто кольору фуксії від Hobbs за 299 фунтів стерлінгів. Разом з восьмикласниками дружина принца Вільяма побувала на уроці природознавства.

Герцогиня Кембриджська під час робочого візиту до школи разом з учнями дізналася про розвиток мозку дітей раннього віку й важливість вивчення нейробіології, повідомляє британське видання Daily Mail.

Кейт Міддлтон виглядала свіжо та елегантно, завдяки приталеному вбранню кольору фуксії — пальто та джемперу, які вона поєднала з чорними вкороченими штанами та замшевими туфлями темно-синього кольору.

Дружина принца Вільяма сиділа за однією партою з кількома учнями, а потім поділилася враженнями від уроку з учителями.

Джерело: Daily Mail