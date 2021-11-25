Кейт Міддлтон повернулася до школи в елегантному веселому вбранні (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n163547-keyt-middlton-povernulasya-do-shkoly-v-elegantnomu-veselomu-vbranni-foto.htmlРакурс
Кейт Міддлтон повернулася до навчання — герцогиня Кембриджська прикрасила будень учнів лондонської школи Nower Hill High School веселим пальто кольору фуксії від Hobbs за 299 фунтів стерлінгів. Разом з восьмикласниками дружина принца Вільяма побувала на уроці природознавства.
Герцогиня Кембриджська під час робочого візиту до школи разом з учнями дізналася про розвиток мозку дітей раннього віку й важливість вивчення нейробіології, повідомляє британське видання Daily Mail.
Кейт Міддлтон виглядала свіжо та елегантно, завдяки приталеному вбранню кольору фуксії — пальто та джемперу, які вона поєднала з чорними вкороченими штанами та замшевими туфлями темно-синього кольору.
Дружина принца Вільяма сиділа за однією партою з кількома учнями, а потім поділилася враженнями від уроку з учителями.
Джерело: Daily Mail