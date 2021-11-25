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Ракурс
Кейт Миддлтон вернулась в школу в элегантном веселом наряде

Кейт Миддлтон вернулась в школу в элегантном веселом наряде (ФОТО)

25 ноя 2021, 13:05
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Кейт Миддлтон вернулась к учебе — герцогиня Кембриджская украсила будни учеников лондонской школы Nower Hill High School веселым пальто цвета фуксии от Hobbs за 299 фунтов стерлингов. Вместе с восьмиклассниками супруга принца Уильяма побывала на уроке естествознания.

Герцогиня Кембриджская во время рабочего визита в школу вместе с учениками узнала о развитии мозга детей раннего возраста и важности изучения нейробиологии, сообщает британское издание Daily Mail.

Кейт Міддлтон повернулася до школи

Кейт Міддлтон повернулася до школи

Кейт Миддлтон выглядела свежо и элегантно, благодаря приталенному наряду цвета фуксии — пальто и джемперу, которые она сочетала с черными укороченными брюками и замшевыми туфлями темно-синего цвета.


Жена принца Уильяма сидела за одной партой с несколькими учениками, а затем поделилась впечатлениями от урока с учителями.

Источник: Daily Mail

Источник: Ракурс


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